وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم تركيا ويتهمها بـ«زعزعة استقرار» المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 11:21 صباحا
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 24 مايو 2020، (رويترز)

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تركيا، متهمًا الأخيرة بـ«زعزعة استقرار المنطقة، والعمل ضد جهود صنع السلام»، ودعا إلى «ممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة» العضو بحلف شمال الأطلسي.

وتتجنب إسرائيل «لوم تركيا علنًا»، في ظل استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين رغم موقف حكومة أنقرة المؤيد للفلسطينيين لأكثر من عقد من الزمن، حسب وكالة «رويترز».

ووصف غانتس تركيا وإيران بأنهما «تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي»، جاء ذلك في إفادة لمجموعة من الصحفيين من دول الخليج العربية بعد إقامة علاقات بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة.

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وانتقدت إيران وتركيا اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر، واعتبرتاه «خيانة» للقضية الفلسطينية.

وقال غانتس إن «كل ذلك يدفع بعيدًا عن الاستقرار»، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سورية وشرق البحر المتوسط، إلى جانب التدخل في ليبيا، والاتصالات مع حركة حماس الفلسطينية.

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