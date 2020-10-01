بيان من الـ«ناتو» حول وضع آلية عسكرية ثنائية بين تركيا واليونان لحل النزاع شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 06:47 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا بمقر الحلف في بروكسل، وضعت آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع، اليوم الخميس، وصممت الآلية لتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر الأبيض المتوسط، يشمل إنشاء خط ساخن بين اليونان وتركيا، لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو.

وأشار الناتو في بيان أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، بدأ المحادثات الفنية العسكرية حول حل النزاع، الذي انطلق في أوائل سبتمبر، بعد اتصالات رفيعة المستوى مع كل من اليونان وتركيا، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

اتصال وثيق
وقال ستولتنبيرغ إنه «يرحب بإنشاء آلية عسكرية لحل النزاع، التي تحققت من خلال المشاركة البناءة لليونان وتركيا، وكلتاهما من حلفاء الناتو». وأضاف: «يمكن لآلية الأمان هذه أن تساعد في خلق مساحة للجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاع الأساسي ونحن على استعداد لتطويره بشكل أكبر، سأبقى على اتصال وثيق مع كل الحلفاء».

وتابع بيان الحلف أن «نزع الصراع العسكري بين الحلفاء يعد دورًا لعبه الناتو من قبل، وفي التسعينات، ساعد الحلف في إنشاء آلية مماثلة في المنطقة، وكانت فعالة في المساعدة على تقليل التوترات وتوفير مساحة لمحادثات دبلوماسية أوسع».

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