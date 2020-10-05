المعارض الروسي أليكسي نافالني يكشف تفاصيل زيارة ميركل له بمستشفى في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 09:59 صباحا
المعارض الروسي أليكسي نافالني مع زوجته يوليا في مستشفى شاريتيه في برلين، 21 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

كشف المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الإثنين، تفاصيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل له في المستشفى في برلين، حيث كان يتعافى بعد تعرضه للتسميم بمادة «نوفيتشوك».

وقال المعارض على «تويتر» بعدما انتشرت تقارير عن اللقاء في وسائل الإعلام الألمانية «أشعر بالامتنان للمستشارة ميركل على زيارتها لي في المستشفى»، داعيا إلى عدم وصف هذا الاجتماع بـ«السري»، وأضاف: «لقد كان اجتماعًا خاصًّا ولقاء مع العائلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

محاولة اغتيال
وأُصيب المعارض للكرملين البالغ 44 عامًا، والناشط ضد الفساد، بالإعياء بعدما صعد إلى طائرة في سيبيريا في 20 أغسطس الماضي، وخضع في البداية للعلاج في مستشفى في سيبيريا، ثم نُقل إلى مستشفى شاريتيه في برلين بناء على طلب أقاربه.

وخرج من المستشفى، الأسبوع الماضي، ويقضي فترة نقاهته في العاصمة الألمانية، وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه تعرض للتسميم بمادة «نوفيتشوك» السامة للأعصاب، التي طوّرها خبراء سوفياتيون لأغراض عسكرية، مما دفع عدة عواصم غربية إلى الطلب من روسيا تقديم توضيحات وإجراء تحقيق، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

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وأكدت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، مساء الأحد، أن المستشارة الألمانية قامت بـ«زيارة سرية» للمعارض الروسي أثناء وجوده في المستشفى، مشيرة إلى أنها أظهرت بذلك «تضامن الحكومة الألمانية مع أليكسي نافالني».

وأشارت المجلة إلى أن «كون المستشارة جاءت بنفسها لمقابلة سياسي معارض هي إشارة أخرى للحكومة الروسية على أن برلين لن تستسلم، وتريد كشف حقيقة ما جرى حول هذه القضية». 

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