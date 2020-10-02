«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 10:00 مساء
الصحفية الروسية إيرينا سلافينا التي توفيت بعدما أضرمت النار في نفسها. (الإنترنت)

توفيت صحفية روسية، اليوم الجمعة، بعدما أضرمت النار في نفسها أمام فرع وزارة الداخلية في مدينة نيجني نوفجورود، بعد أن فتشت الشرطة شقتها الخميس، حسبما أفاد موقعها الإخباري.

وقبل إشعال النار في نفسها، كتبت إيرينا سلافينا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أطلب منكم أن تُحملوا روسيا الاتحادية مسؤولية وفاتي»، حسب وكالة «رويترز».

وترأست سلافينا تحرير «كوزا برس»، وهو منفذ إخباري محلي صغير يصف نفسه بأنه «لا يخضع لرقابة، ولا يتلقى أوامر فوقية». وكتبت‭‭‭ ‬‬‬الخميس على «فيسبوك» أن ضباط الشرطة والمحققين فتشوا شقتها، وكانوا يبحثون عن «كتيبات ومنشورات وحسابات» لحركة «روسيا المفتوحة» المعارضة، التي يمولها ميخائيل خودوركوفسكي، المعارض للكرملين.

وقالت إنهم صادروا دفاترها والكمبيوتر المحمول ومواد إلكترونية أخرى، علاوة على كمبيوتر ابنتها وهاتف زوجها.

فتح تحقيق في وفاتها
وقالت لجنة التحقيقات الروسية إنها ستفتح تحقيقا أوليا بعد أن أشعلت امرأة النار في نفسها في نيجني نوفجورود، التي يقطنها نحو 1.3 مليون نسمة وتقع على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي موسكو. ولم يتضمن البيان اسم سلافينا.

وقال الفرع المحلي للجنة في نيجني نوفجورود في وقت لاحق إن إحراق سلافينا نفسها لا علاقة له بعمليات تفتيش شقتها في اليوم السابق، وأضاف أنها لم تكن سوى شاهد في القضية الجنائية التي وقعت أعمال التفتيش في إطارها.

وأفاد أعضاء في المعارضة الروسية بأن سلافينا كانت واقعة تحت ضغوط من السلطات. وكتب السياسي المعارض ديمتري جودكوف على موقع «إنستغرام»: «على مدى السنوات الماضية، ظلت تتعرض للاضطهاد دون توقف من جانب مسؤولي الأمن بسبب (أنشطتها) المعارضة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»