«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها

الصحفية الروسية إيرينا سلافينا التي توفيت بعدما أضرمت النار في نفسها. (الإنترنت)

توفيت صحفية روسية، اليوم الجمعة، بعدما أضرمت النار في نفسها أمام فرع وزارة الداخلية في مدينة نيجني نوفجورود، بعد أن فتشت الشرطة شقتها الخميس، حسبما أفاد موقعها الإخباري.

وقبل إشعال النار في نفسها، كتبت إيرينا سلافينا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أطلب منكم أن تُحملوا روسيا الاتحادية مسؤولية وفاتي»، حسب وكالة «رويترز».

وترأست سلافينا تحرير «كوزا برس»، وهو منفذ إخباري محلي صغير يصف نفسه بأنه «لا يخضع لرقابة، ولا يتلقى أوامر فوقية». وكتبت‭‭‭ ‬‬‬الخميس على «فيسبوك» أن ضباط الشرطة والمحققين فتشوا شقتها، وكانوا يبحثون عن «كتيبات ومنشورات وحسابات» لحركة «روسيا المفتوحة» المعارضة، التي يمولها ميخائيل خودوركوفسكي، المعارض للكرملين.

وقالت إنهم صادروا دفاترها والكمبيوتر المحمول ومواد إلكترونية أخرى، علاوة على كمبيوتر ابنتها وهاتف زوجها.

فتح تحقيق في وفاتها

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إنها ستفتح تحقيقا أوليا بعد أن أشعلت امرأة النار في نفسها في نيجني نوفجورود، التي يقطنها نحو 1.3 مليون نسمة وتقع على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي موسكو. ولم يتضمن البيان اسم سلافينا.

وقال الفرع المحلي للجنة في نيجني نوفجورود في وقت لاحق إن إحراق سلافينا نفسها لا علاقة له بعمليات تفتيش شقتها في اليوم السابق، وأضاف أنها لم تكن سوى شاهد في القضية الجنائية التي وقعت أعمال التفتيش في إطارها.

وأفاد أعضاء في المعارضة الروسية بأن سلافينا كانت واقعة تحت ضغوط من السلطات. وكتب السياسي المعارض ديمتري جودكوف على موقع «إنستغرام»: «على مدى السنوات الماضية، ظلت تتعرض للاضطهاد دون توقف من جانب مسؤولي الأمن بسبب (أنشطتها) المعارضة».