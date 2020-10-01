قلق في إيطاليا بعد تسجيل ارتفاع مفاجئ للإصابات اليومية بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:45 مساء
طاقم طبي يقدم الإسعافات لمريض بأحد المستشفيات في روما (الإنترنت).

شهدت إيطاليا، اليوم الخميس، ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي وسط مخاوف الحكومة من استمرار زيادة الإصابات النشطة حالياً والمرضية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، قالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي إن «عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس المشخصة في آخر 24 ساعة قفز إلى 2548 إصابة، متجاوزاً أعلى مستوى سُجل منذ 24 أبريل الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة كافة إلى 317409 حالات منذ تفشي الوباء».

قلق حكومي
كما أشارت إلى «تسجيل زيادة يومية كبيرة في عدد الإصابات (النشطة حالياً) بلغت 1384 حالة عن الأمس، لترفع مجموعها إلى 52647 مصاباً، من بينهم 3097 مريضاً يعالجون بالمستشفيات و291 مريضاً بالعناية المركزة، فيما سجلت 24 حالة وفاة جديدة متصلة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 35918 حالة وفاة».

وأبدت الحكومة الإيطالية «قلقها إزاء هذا الارتفاع الحاد في منحنى الإصابات اليومية التي هبطت إلى 113 إصابة المستوى الأدنى في 23 يونيو عقب رفع الإغلاق العام»، إذ حث وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا المواطنين على «الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية كافة لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر قادمة أخرى على أمل التوصل إلى اللقاح الناجع». 

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