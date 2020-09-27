روسيا تدعو لوقف «فوري» لإطلاق النار بين الجيش الأذري والانفصاليين الأرمينيين

قصر الكرملين مقر الرئاسة الروسية في موسكو. (الإنترنت)

دعت روسيا الأحد لوقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذري وانفصاليين أرمينيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «ندعو الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء محادثات لإعادة الاستقرار إلى الوضع».

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، أذربيجان بـ«إعلان الحرب» على شعبه مع تجدد المواجهات العنيفة بين البلدين اللدودين في منطقة ناغورني قره باغ الحدودية.

وقال باشينيان، في خطاب متلّفز، «إن النظام السلطوي في أذربيجان أعلن مجددًا الحرب على الشعب الأرميني»، مضيفًا: «نحن على شفا حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز قد تكون لها تداعيات لا يمكن توقعها».

بالمقابل أعلن الجيش الأذربيجاني الأحد أن قواته دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين الانفصاليين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورني قره باغ.

وقال ناطق باسم وزراة الدفاع لـ«فرانس برس» الأحد «حررنا ست قرى خمس في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل».