ماكرون: الأوروبيون «لن يتنازلوا» عن رفضهم تفعيل العقوبات في الملف النووي الإيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن «تتنازل» عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعدما بادرت الولايات المتحدة إلى ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة إن «فرنسا مع شريكتيها ألمانيا وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ تام لاتفاق فيينا 2015» حول البرنامج النووي الإيراني، و«لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها إيران»، لكنه تدارك: «رغم ذلك، لن نتنازل حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة في موقع يتيح لها أن تفعلها من تلقاء نفسها بعد خروجها من الاتفاق»، وفق «فرانس برس».