الرئيس الصيني يدعو العالم إلى عدم «تسييس» المعركة ضد فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 06:14 مساء
الرئيس الصيني شي جينبينغ. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ العالم إلى «معارضة التسييس والوصم» على خلفية فيروس «كورونا المستجد»، معتبرا أن التضامن الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.

ودعا شي في كلمته المسجّلة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العالم إلى تبني «مفهوم الأسرة الكبيرة... وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات»، وذلك بعد أن شنّ نظيره الأميركي دونالد ترامب هجوما حادا على الصين في خطابه، وفق «فرانس برس».

ترامب يدعو الأمم المتحدة إلى «محاسبة الصين» بسبب دورها في أزمة «كوفيد-19»

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مخاطبا الأمم المتحدة خلال عقدها الجمعية العمومية السنوية، إنه يجب «محاسبة الصين على ما قامت به» في أزمة «كوفيد-19»، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء.

وفي رسالة مسجلة بثت خلال الاجتماع، اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس «كورونا» «بالخروج من الصين وإصابة كل العالم»، موضحا: «مع بدء انتشار الفيروس، حظرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد»، وفق «فرانس برس».

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