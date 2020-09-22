اليونان تعلن إجراء محادثات مع تركيا للمرة الأولى منذ 2016

سفينة المسح الزلزالي التركية «عروج ريس» في إسطنبول. (فرانس برس)

أعلنت اليونان، الثلاثاء، أنها ستُجري محادثات مع تركيا للمرة الأولى منذ العام 2016، في وقت تتكثّف الجهود من أجل خفض التوتر بين العضوين في حلف شمال الأطلسي في منطقة شرق المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن «اليونان وتركيا اتفقتا على إجراء... محادثات استطلاعية في إسطنبول قريبا»، وفق «فرانس برس».

من جانبه دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إلى «حوار صادق» لحلّ النزاع بين بلاده من جهة واليونان والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في شرق المتوسط، رافضا أي «مضايقة» تستهدف تركيا.

وقال في خطاب مسجّل مسبقا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أولويتنا هي حلّ النزاعات عبر حوار صادق، مبني على القانون الدولي وأساس عادل». وتدارك: «لكن أريد أن أؤكد بوضوح أننا لن نسمح أبدا بأي إملاء أو مضايقة أو هجوم»، وفق «فرانس برس».