143 ألف إصابة بـ«كورونا» في كندا منذ بداية الوباء

امرأة ترتدي قناعًا في إحدى محطات المترو في تورونتو في 1 أبريل 2020. (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصحية الكندية تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد 143 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

وقالت السلطات، في بيان اليوم الإثنين، إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في كندا وصل اليوم إلى 143651 إصابة مؤكدة، تعافى منها 124691 شخصًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 9217 وفاة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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وأوضحت السلطات أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بـ«كورونا»، حيث سجلت كيبيك إجمالي 67542 حالة إصابة، تعافى منها 58796 شخصًا، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات في المقاطعة 5802 وفاة.

وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية، حيث سجلت 46849 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» تعافى منها 40968 شخصًا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة 2827 وفاة منذ بداية الجائحة.