«فرانس برس»: الأسعار ارتفعت بشكل حاد في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 05:34 مساء
امرأة ترتدي قناعًا في إحدى محطات المترو في تورونتو في 1 أبريل 2020. (فرانس برس)

ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في كندا بنسبة 0.7% في يونيو في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 2011، على ما أعلنت الحكومة، جاء ذلك بعد شهرين متتاليين من الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وهو أكبر من الارتفاع السنوي البالغ 0.2% الذي توقعه المحللون.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.2% الشهر الماضي، ولم يسبق أن انخفض المؤشر لشهرين متتاليين منذ العام 2009، 0.4% في مايو و0.2% في أبريل.

وارتفعت الأسعار مرة أخرى في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الطعام والسكن والسيارات والملابس، كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 8% على أساس سنوي في يونيو، وأشارت الهيئة إلى أن العديد من متاجر بيع الملابس أعادت فتح أبوابها في يونيو مع تخفيف عمليات الإغلاق في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.

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