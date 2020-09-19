الشرطة البريطانية تفرق متظاهرين اعترضوا على إجراءات العزل

شرطي أمام بنك إنجلترا في وسط العاصمة البريطانية لندن في 6 أغسطس 2020 (فرانس برس)

فرقت الشرطة اللندنية، اليوم السبت، مسيرة شارك فيها نح ألف متظاهر في لندن تجمعوا للاحتجاج ضد إجراءات العزل العام التي أقرتها السلطات لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

ورفع متظاهرون شعارات كتب عليها «حرية.. لا خوف» و«خدعة» . وأمرت الشرطة المحتجين بالمغادرة تجنبًا لانتشار الفيروس، لاسيما أن السلطات تمنع تجمع أكثر من ستة أفراد، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يعلن الناطق باسم الشرطة ما إذا قامت السلطات باعتقالات في صفوف المتظاهرين .

وبموجب قوانين فرضت في بريطانيا للحد من تفشي الفيروس، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد. وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.