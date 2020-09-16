إردوغان: بالإمكان حل نزاعات شرق المتوسط من خلال المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 07:25 مساء
إردوغان مصافحًا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت).

رأى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن الخلاف مع اليونان وقبرص شرق المتوسط يمكن حله من «خلال المفاوضات، طالما توفرت مقاربة عادلة».

وقال إردوغان خلال تواصله مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عبر تقنية الفيديو، إنه «سيحافظ على تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق بلاده»، مطالبًا بـ«موقف أوروبي عادل بشأن شرق المتوسط»، وفقًا لوكالة «الأناضول» للأنباء.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده «ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى، لكنها مصممة في ذات الوقت على عدم السماح لأحد بسلب حقوقها».

وأضاف: «هناك إمكانية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط بالطرق السلمية»، مشيرًا إلى أن «المبادرات العقلانية والشاملة والمستندة إلى أساس الحق، ستساهم إيجابًا في الحل».

وطالب قالن اليونان ودول الاتحاد الأوروبي بعدم التفريط في السبل الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط، والإقدام على خطوات تخدم المساعي الرامية لإيجاد مَخرج للأزمة.

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