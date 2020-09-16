روحاني يحمّل الإمارات والبحرين «عواقب» التطبيع مع تل أبيب.. ويحذر من تأثير الاتفاق على أمن المنطقة

حسن روحاني اثناء استقباله وزير الخارجية السويسري في طهران، 7 سبتمبر 2020. (فرانس برس)