«السترات الصفراء» يدعون للتظاهر مجددا في فرنسا

أفراد في حراك السترات الصفراء بفرنسا، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا ناشطو «السترات الصفراء» إلى التظاهر غدا السبت، لبدء سلسلة من التحركات والتظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

وأعلن ناشطو «السترات الصفراء» تنظيم تجمعات في مرسيليا وتولوز وليون وليل ونانت ونيس وبوردو وستراسبورغ، إضافة إلى باريس.

ودعا المتظاهرون ضمن منطقة باريس إلى التجمع في الشانزليزيه وساحات لا بورس وواغرام وسان بيار عند سفح كنيسة القلب الأقدس في مونمارتر.

وتقول مصادر الشرطة إنه من المتوقع تجمّع ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف متظاهر في باريس، بما في ذلك ألف شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين.

وفي المجموع، أشار 2300 شخص إلى أنهم ينوون المشاركة في المسيرة في الشانزليزيه، وأبدى 7000 اهتمامهم بها وفقا لصفحة الحدث على «فيسبوك».

وتسعى حركة «السترات الصفراء» التي ولدت في 17 نوفمبر 2018 إلى انطلاقة جديدة بعد السنة الأولى التي اتسمت بتظاهرات عنيفة شهدت إحراق مبان ومحلات تجارية.