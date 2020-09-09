برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 04:50 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 30 مارس 2020. (أ ف ب)

رشح برلماني نرويجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام للعام 2021 لمساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.

وهذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها نفس المشرع النرويجي ترامب لتلك الجائزة، بحسب «رويترز».

وهناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمانات وحكومات وأساتذة جامعات ومَن حصلوا على الجائزة من قبل. وامتنعت لجنة نوبل النرويجية التي تمنح الجائزة عن التعقيب.

وقال كريستيان تيبرينغ-جيده، عضو البرلمان عن الحزب التقدمي اليميني، لـ«رويترز» إنه يرشح ترامب «لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات. إنه اتفاق متميز». وسبق أن رشح تيبرينغ-جيده الرئيس الأميركي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وقال إنه رشحه هذا العام أيضًا بسبب سحب القوات الأميركية من العراق.

وأُغلق باب الترشيح للجائزة في 31 يناير، ويُعلن اسم الفائز في التاسع من أكتوبر في أوسلو.

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