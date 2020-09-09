انفجار يستهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابل

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في كابول، 9 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

هز انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، وسط العاصمة كابل في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.

وقال مدير المكتب الإعلامي لصالح، رضوان مراد إن «أعداء أفغانستان» حاولوا صالح هذا الصباح لكن «الهجوم الإرهابي» فشل وهو بخير الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

انتحاري استهدف الموكب

من جهته، قال أحد مساعدي صالح للوكالة الفرنسية، رافضا الكشف عن اسمه، إن انتحاريا استهدف الموكب عند مغادرته منزله متوجها إلى العمل، وقد أسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، وفق وزارة الداخلية.

وروى تاجر يدعى عبدالله أن نوافذ محله تحطمت جراء الانفجار. وصالح المعروف بمواقفه المعادية لطالبان سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه، وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلا غالبيتهم من المدنيين و50 جريحا.

يأتي الهجوم الأربعاء فيما يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبا محادثات سلام غير مسبوقة في قطر.