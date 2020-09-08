إطلاق نار في مناوشات حدودية بين الهند والصين

شاحنة عسكرية هندية تتحرك في الطريق المؤدي إلى منطقة لاداخ، 4 سبتمبر 2020، (رويترز)

رفضت الهند، اليوم الثلاثاء، اتهام الصين لها بانتهاك الاتفاقات الحدودية، موجهة هي الأخرى اتهامات للقوات الصينية بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة على حدودهما التي يشوبها التوتر.

وقال الجيش الهندي إن جيش التحرير الشعبي الصيني «ينتهك الاتفاقات انتهاكًا سافرًا، ويجري مناورات عدوانية، بينما يستمر التواصل على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي»، حسب بيان نقلته وكالة «رويترز».

وأضاف أن جنودًا صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندي في قطاع لاداخ غرب الهيمالايا، وعندما تصدت لهم القوات الهندية، أطلقوا بضعة أعيرة نارية في الهواء.