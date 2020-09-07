محادثات بين بوتين والملك سلمان لإنتاج مشترك للقاح ضد «كورونا»

صورة مركبة لللرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، والعاهل السعودي الملك سلمان. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية الإثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تمحورت على إنتاج مشترك للقاح روسي لمكافحة وباء كوفيد-19 فضلا عن النفط.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية التي أتت بمبادرة سعودية، ركزت «على الجهود المشتركة الهادفة إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية»، وشدد البيان على وجود «اهتمام خاص أولي باحتمال إنتاج مشترك للقاح تطوره روسيا»، بحسب «فرانس برس».

تطوير أول لقاح

وأعلنت روسيا مطلع أغسطس أنها طورت «أول» لقاح ضد كوفيد-19، وقد تقدمت 20 دولة أجنبية بطلبيات مسبقة تزيد على «مليار جرعة» على ما قال الصندوق السيادي الروسي المعني بتمويله.

وذكر الصندوق خصوصا المملكة العربية السعودية التي تترأس هذه السنة مجموعة العشرين، من بين الدول التي عبرت عن «اهتمامها» بهذا اللقاح. وأضاف البيان أن الرئيس بوتين والملك سلمان أعربا كذلك عن «ارتياحهما» لتطبيق الاتفاقات بين أعضاء منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) مما سمح باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

واتفق البلدان وهما من أكبر الدول المنتجة النفط على «مواصلة التعاون الوثيق» في هذا المجال، على ما أكد الكرملين.