نتانياهو: صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس

رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الجمعة، أن صربيا ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لتصبح «أول بلد» أوروبي يحتذي بالولايات المتحدة.

وقال نتانياهو في بيان بالعبرية: «أشكر لصديقي رئيس صربيا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها»، موضحا أن هذه العملية ستجري بـ«حلول يوليو 2021».

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة رسميًّا بالقدس «عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب»، وهو ما جرى في 14 مايو 2018.

وترافق افتتاح السفارة الأميركية مع تظاهرات حاشدة ومواجهات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قُتل خلالها عشرات الفلسطينيين. ويعتبر الفلسطينيون القرار الأميركي إنكارًا لحقهم في السيادة على القدس الشرقية، وأعلنوا تجميد علاقاتهم مع الإدارة الأميركية، معتبرين أن واشنطن «منحازة» وليس بإمكانها بعد اليوم القيام بدور الوسيط بينهم وبين الإسرائيليين.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته العام 1967، ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها «عاصمة أبدية» لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وقال المالكي في البيان إن الخطوة الفلسطينية تهدف إلى «الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة».