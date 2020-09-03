تنديد فرنسي بـ«الهجوم الأميركي الخطير» على المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 08:43 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية: الإنترنت).

اعتبرت فرنسا الخميس أن العقوبات الأميركية التي تستهدف المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تعد «هجوما خطيرا» على الهيئة و«تثير تساؤلات» بشأن استقلال القضاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «الإجراءات التي أُعلن عنها في الثاني من سبتمبر تعد هجوما خطيرا على المحكمة والدول الموقعة على نظام روما الأساسي وتذهب أبعد من ذلك إذ تثير تساؤلات بشأن التعددية واستقلال القضاء»، داعيا واشنطن للتراجع عن التدابير، وفق «فرانس برس».

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وأعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي «يقف بجانب» المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أميركية غير مسبوقة على مدعيتها العامة فاتو بنسودة.

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