الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض عقوبات أميركية على مدعيتها العامة

أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي «يقف بجانب» المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أميركية غير مسبوقة على مدعيتها العامة فاتو بنسودة.

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي يومي في بروكسل إنّ «الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي من خلال إعاقة عمل مؤسساته الرئيسية».

وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أن «المحكمة الجنائية الدولية من الأطراف الأساسيين لمكافحة انتفاء العقاب، ونقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية ونحن غير مسرورين للتدابير المتخذة ضد أنشطتها».