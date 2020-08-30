الحكومة والجبهة الثورية السودانية توقعان اتفاق السلام بالأحرف الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 04:37 مساء
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم، 25 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» الأحد أن ممثلين للحكومة والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلّحة وقعوا بالأحرف الأولى اتفاقا لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية. ومن المفترض أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاق الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وبحسب «سونا»، قام ممثلون لمختلف الأطراف بتوقيع الأحرف الأولى من أسمائهم في جوبا على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين، وفق «فرانس برس».

السلام للشعب السوداني
وقال كبير الوسطاء والمستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توتكو غاتلوك السبت إن حكومة جنوب السودان «نفذت ما تعهدت به. تحقيق السلام للشعب السوداني». ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير والعديد من الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي الإثنين مع الجبهة الثورية السودانية.

ويضم هذا التحالف الحركات التي حاربت في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. وتوجه حمدوك إلى جوبا الأحد على رأس وفد كبير يضم خمسة وزراء بحسب وكالة «سونا». وبدأت مفاوضات السلام، وهي أولوية للحكومة السودانية الجديدة بعد سقوط عمر البشير في أبريل 2019، في نوفمبر في جوبا.

تفكيك الحركات المسلحة
وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني. لكن مجموعتين لن توقعا الاتفاق الاثنين هما «حركة تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد نور و«الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان» بزعامة عبدالعزيز الحلو.

وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل اتفاق العام 2006 في أبوجا (نيجيريا) واتفاق العام 2010 في قطر.

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