عدد قياسي عالمي من الإصابات بفيروس «كورونا» في الهند

فريق طبي يجري اختبارات للكشف عن فيروس «كورونا» في إحدى أسواق الهند. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.



وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة، وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وعالميا، أحصي أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس «كورونا المستجد» رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأميركتين، حسب تعداد أجرته الوكالة الفرنسية، حتى صباح اليوم الأحد.

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 شخصا، بينها 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا.