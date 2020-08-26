عقوبات أميركية على مسؤولين وشركات صينية بتهمة «عسكرة» البحر الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 10:30 مساء
صورة للعلمين الأميركي والصيني. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات تستهدف شركات صينية و«مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني» تتهمهم بالمساهمة في «عسكرة» بحر الصين الجنوبي.

وتندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة المعززة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في منتصف يوليو لمواجهة مطالب الصين «غير القانونية» في بحر الصين الجنوبي، على خلفية تصعيد غير مسبوق للتوتر بين القوتين العظميين، وفق «فرانس برس».

وهدّد بومبيو في بيان بمواصلة «اتخاذ تدابير ما دامت الصين لم تكفّ عن استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي». وقال «سنواصل دعم حلفائنا في مقاومتهم هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار».

سحب التأشيرة الأميركية
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الأميركية اعتباراً من الأربعاء بسحب التأشيرة الأميركية من كل مواطن صيني يساهم في «جفاف على نطاق واسع وبناء وعسكرة» جزر صغيرة صناعية متنازع عليها وتُعتبر كمواقع متقدمة في بحر الصين الجنوبي.

وتستهدف أيضاً واشنطن الأشخاص الذين يشاركون في «استخدام الجمهورية الشعبية الصينية الإكراه ضد أشخاص من جنوب شرق آسيا لعرقلة وصولهم إلى موارد ما وراء البحار». وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم «لن يتمكنوا بعد الآن من الدخول إلى الولايات المتحدة».

من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأميركية للأسباب نفسها 24 شركة حكومية صينية إلى لائحتها السوداء من بينها عدة فروع لشركة الاتصالات الصينية، التي تتهمها بمساعدة الجيش الصيني في عسكرة الجزر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا