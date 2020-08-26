فيضانات أفغانستان تودي بحياة 100 شخص

قروي يزيل الوحول في شاريكار في ولاية بروان، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

بدأت فرق الإغاثة الأفغانية في البحث الاربعاء عن ناجين بعد الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة شمال العاصمة وأودت بحياة 100 شخص على الأقل، كما أفاد مسؤولون.

ووفقا لوزارة ادارة الكوارث قتل 100 شخص واصيب 100 بجروح في حصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة، بحسب «فرانس برس».

فيضانات مفاجئة

وأكدت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار «عند قرابة الساعة 02,00 (21,30 ت غ الثلاثاء) ضربت فيضانات مفاجئة ناجمة عن امطار غزيرة شاريكار»، وكانت افادت في حصيلة سابقة عن 72 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وأعلن أحد وجهاء حي شاريكار الاكثر تضررا بالفيضانات صفي الله رجبي «عندما اتت الفيضانات من الجبل جرفت معها كل المساكن». وقام الجنود بانتشال العشرات من تحت أنقاض المباني المهدمة في شاريكار عاصمة ولاية بروان بعد أن هطلت عليها ليلا أمطار غزيرة، وأفاد مسؤولون وشهود عيان أن بين الضحايا عددا من الأطفال.

الوحول تغطي الطرقات

وانتشرت في المدينة حجارة سقطت من المباني المدمرة فيما طمرت الوحول الطرقات وانقلبت السيارات عليها. وأشار تميم عزيمي الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث «الأرقام التي جمعناها من المستشفيات تظهر ان 72 شخصا قضوا واصيب اكثر من 100 بجروح».

وفي بعض الاحياء تجمع السكان للإطمئنان على أقارب لا يزالون تحت الانقاض ويسعى المسعفون لانتشالهم باستخدام آليات ثقيلة. ولجأ العديد من السكان الى اسطح المنازل آخذين معهم مقتنياتهم الثمينة، في حين استمرت الأمطار في التساقط على المدينة.

إعانات عاجلة

وقالت حميدة البالغة السبعين من العمر «كنت بمفردي عندما ضربت الفيضانات. تمسكت بالنافذة لمدة ساعتين الى ان قدم الجيران لانقاذي». وأضافت «فقدت كل شيء. مجوهراتي واموالي وكل ممتلكاتي». وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

وقال القصر الرئاسي في بيان إن الرئيس أشرف غني أمر بإرسال إعانات عاجلة إلى شاريكار. وضربت فيضانات ايضا ولايات اخرى منها ننغرهار وبنشير ووردك ولوغار وباكتيكا وكابيسا، لكن دون تسجيل ضحايا كما افادت وزارة ادارة الكوارث.