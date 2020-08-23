العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا اللاتينية.. وفضيحة نادي الغولف تهز أيرلندا

إحدى مشجعات فريق أطلس لكرة القدم في غوادالاخارا المكسيكية، 22 أغسطس 2020. (فرانس برس)