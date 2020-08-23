آلاف المتظاهرين في القدس يطالبون برحيل نتانياهو: «وزير الجريمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 09:43 صباحا
جانب من التظاهرات المعارضة لنتانياهو في القدس، 22 أغسطس 2020. (فرانس برس)

تجمّع آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل بنيامين نتانياهو مجدّدا، أمس السبت، خارج المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، هاتفين ضده: «وزير الجريمة، أنت مطرود وحرّروا إسرائيل».

وعلى الرّغم من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، يتجمّع آلاف الأشخاص منذ بداية الصيف في كلّ أنحاء دولة الاحتلال مساء أيّام السبت، للمطالبة برحيل نتانياهو الموجود في السلطة بلا انقطاع منذ العام 2009، حسب وكالة «فرانس برس».

فوز  نتانياهو بانتخابات مارس
وفاز نتانياهو الذي يتزعّم حزب الليكود «يمين» في الانتخابات الأخيرة في مارس، وشكّل في أعقاب ذلك حكومة ائتلافيّة مع منافسه الوسطي بيني غانتس، من أجل إخراج البلاد من أطول أزمة سياسيّة في تاريخها.

واحتشد آلاف الإسرائيليّين عشرة آلاف بحسب وسائل الإعلام المحلية، مجدّدا مساء السبت، تحت أنظار الشرطة، للمطالبة برحيل نتانياهو الذي اتّهموه خصوصا بالفساد وبأنه أساء إدارة التأثير الاقتصادي لوباء «كورونا».

وقالت المتظاهرة أورا التي أتت من الشمال واستغرقها الأمر ثلاث ساعات للوصول والمشاركة في المسيرة في شارع بلفور أمام مقرّ نتانياهو: «آمل في أن تتغيّر الأمور وأن يُصبح مجبرا على إعطاء مقعده لشخص آخر».

اتهامات بالفساد وخيانة الثقة
وأضافت للوكالة الفرنسية: «هو ليس رئيس وزراء نزيها. إنّه متّهم في دعوى قضائيّة، ويُفكّر في تخليص مصالحه أكثر ممّا يفكّر في الدفاع عن مصالح البلاد».

ونتانياهو متّهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

ووضع العديد من المتظاهرين المعارضين لنتانياهو مساء السبت كمامات كُتب عليها بالإنجليزية «وزير الجريمة»، ولافتات منها: «بيلاروس، لبنان، إسرائيل، نحن متّحدون، ثورة!». ووضع البعض اسم رئيس الوزراء بجانب صورة الفيلسوف مكيافيلي مؤلّف كتاب «الأمير».

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أنه تم اعتقال سبعة أشخاص خلال الاحتجاجات في القدس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين