بومبيو يتهم الأوروبيين بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 11:00 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن، 15 يوليو 2020. (أ ف ب)

اتّهم وزير الخارجية حلفاء بلاده الأوروبيين بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين، الخميس، بعد تفعيله آلية مثيرة للجدل لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنّ الولايات المتحدة لا تملك الحقّ القانوني لإطلاق ما يسمى بآلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية لأنها انسحبت العام 2018 من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو للصحفيين بعد إطلاق الآلية بشكل رسمي «لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار. لكنّهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
«المركزي»: فتح اعتمادات مستندية لـ146 شركة خلال أسبوع
ليبيا
العطية: اللقاءات في طرابلس تناولت الحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل لحل سياسي
ليبيا
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري