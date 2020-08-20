بومبيو يتهم الأوروبيين بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن، 15 يوليو 2020. (أ ف ب)

اتّهم وزير الخارجية حلفاء بلاده الأوروبيين بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين، الخميس، بعد تفعيله آلية مثيرة للجدل لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنّ الولايات المتحدة لا تملك الحقّ القانوني لإطلاق ما يسمى بآلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية لأنها انسحبت العام 2018 من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو للصحفيين بعد إطلاق الآلية بشكل رسمي «لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار. لكنّهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين، حسب وكالة «فرانس برس».