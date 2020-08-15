نتانياهو يخسر أنصار اليمين بعد تأجيل مشروع ضم أراض فلسطينية بموجب الاتفاق مع الإمارات

لافتة رفعها المتظاهرون خلال تظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس. (أ ف ب)

يعلق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات مشروع ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر يثير استياء المستوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي الذي يدعو إلى استبدال بنيامين نتانياهو.

وكتب المعلق السياسي بن كسبيت في مقال في جريدة «معاريف» اليومية: «قد يكون رئيس الوزراء حصل على نقاط قليلة بين ناخبي يسار الوسط الذين تستهويهم الاتفاقات مع العرب، لكنه خسر نقاطا أخرى ضمن قاعدته اليمينية» التي «زال» بالنسبة إليها «حلم» (الضم)، وفق «فرانس برس».

ردود الفعل الحادة من اليمين القومي

وتأتي ردود الفعل الحادة من اليمين القومي المنزعج من أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الإمارات «سيعلّق» مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تبقى، وفق محللين، فكرة إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، قائمة.

«وام» تنشر تفاصيل الاتفاق حول «العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات»

وقال نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا» القومي اليميني المتطرف المعارض الذي يحاول توحيد المستوطنين «إنه أمر مؤسف أن نتانياهو لم ينتهز اللحظة ولم يملك الشجاعة لممارسة السيادة حتى على شبر واحد من أرض إسرائيل، لكن السيادة على أراضي وطننا ستأتي».

ورقة ضم أراض فلسطينية

وخلال ثلاث حملات انتخابية، قام بنيامين نتانياهو باللعب على ورقة ضم أراض فلسطينية في محاولة لاجتذاب ناخبي اليمين المتطرف والمستوطنين المعارضين استعادة الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها العام 1967.

وكان من المقرر أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نتانياهو في الأول من يوليو إستراتيجيتها لضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

لكن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات الذي أُعلن الخميس وشكّل مفاجأة للجميع، يقلب كل شيء رأسا على عقب.