بيلاروسيا: توقيف 700 من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية

نساء يرتدين ملابس بيضاء يتظاهرن في بيلاروسيا 12 أغسطس 2020. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية الخميس توقيف 700 شخص الأربعاء، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات وتقابلها السلطات بقمع عنيف، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 6700 شخص على الأقل، كما أشارت الوزارة إلى إصابة أكثر من 100 شرطي.

وكتب مكتب الوزارة الإعلامي على حسابه على تطبيق تلغرام، «فقدت الاضطرابات في البلاد من طابعها الحاشد لكن مستوى العدوانية تجاه الشرطة ما زال مرتفعاً».

وأشار إلى أن 103 شرطيين أصيبوا منذ يوم الأحد، 28 منهم في المستشفى، ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الإصابات بين المتظاهرين الذين استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والهراوات والقنابل الصوتية لتفريقهم.

لجأت المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا الرافضة إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو، إلى ليتوانيا، وفق ما أفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس وكالة «فرانس برس» أول أمس الثلاثاء.

وقال الوزير: «وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان»، في وقت فرّقت الشرطة في بيلاروس لليلة الثانية على التوالي تظاهرات مناهضة لفوز لوكاشينكو الذي انتُخب لولاية سادسة. ولم يعطِ الوزير أي تفصيل إضافي.

وأكدت تخانوفسكايا الثلاثاء أنها اتّخذت «القرار الصعب» بمغادرة البلاد. وأضافت «اتخذت القرار بمفردي وأعرف أن كثيرين سيدينونني، كثيرين سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني»، من جهته، أكد مكتب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا أن تيخانوفسكايا «تستريح»، وقال الناطق باسم الرئيس أنتاناس بوبنيليس لـ«فرانس برس» إن «مكتب الرئيس على تواصل دائم مع سفتلانا تيخانوفسكايا التي وصلت إلى ليتوانيا. وهي تستريح حالياً».

وكانت ليتوانيا، الدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ضمن الاتحاد السوفياتي. وغالباً ما تلجأ إليها شخصيات من المعارضة البيلاروسية والروسية، ومنذ مساء الاثنين، لم يُعرف مكان تواجد تيخانوفسكايا بعد زيارة قامت بها للجنة الانتخابية استمرت ثلاث ساعات للمطالبة بتعداد جديد للأصوات. وأعرب حينها لينكيفيتشوس عن «قلقه» حيال تيخانوفسكايا قائلاً لـ«فرانس برس» حاولت «التواصل معها لعدة ساعات، لكننا لا نعرف أين هي منذ أن ذهبت إلى اللجنة الانتخابية».