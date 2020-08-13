كامالا هاريس: أميركا في حاجة ماسة إلى قيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 12:57 صباحا
المرشّحة الديموقراطيّة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، كامالا هاريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المرشّحة الديموقراطيّة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، كامالا هاريس، إنّ الولايات المتحدة «بحاجة ماسّة إلى قيادة»، وذلك في أوّل ظهور لها، الأربعاء، إلى جانب جو بايدن الذي اختارها لتخوض معه السباق الرئاسي ضدّ دونالد ترامب.

وأضافت المدّعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا، خلال خطاب في ويلمينغتون مسقط رأس بايدن في ولاية ديلاور إنّ «القضيّة ضدّ دونالد ترامب واضحة وسهلة الإثبات»، حسب وكالة «فرانس برس».

واستكملت أوّل امرأة ملوّنة تترشّح لمنصب نائب الرئيس، أنّ البلاد تحتاج على وجه الخصوص إلى مواجهة مشكلة العنصريّة المستمرّة، وتابعت «نحن نشهد محاسبة أخلاقيّة للعنصريّة والظلم المنهجي» وهو ما أعاد «إلى شوارع بلادنا تحالفاً ضميريّاً جديداً يطالب بالتغيير».

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