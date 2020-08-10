واشنطن تتضامن مع دول الخليج وتطلب تمديد حظر الأسلحة على إيران

مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، أنها ستقدم «قرارا» إلى مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، معتبرة أن طهران «تواصل نشر الأسلحة التقليدية وتسليح الإرهابيين».

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع «تويتر»، إن مجلس التعاون الخليجي دعا إلى تمديد حظر الأسلحة على طهران «التي تواصل العمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وذلك حتى تغير سلوكها، مضيفة: «يجب على مجلس الأمن أن ينظر إلى ما هو أبعد من أن يكون الأمر مجرد خلاف سياسي، فعليه أن يتعامل مع الحقائق».

وأشار بيان الوزارة الأميركية إلى ضرورة «سماع أصوات هذه الدول (الخليجية)، بينما تواصل إيران نشر الأسلحة التقليدية وتسليح الإرهابيين. القرار البديهي يجب أن يُتخذ في نهاية المطاف، وعلى المجلس أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف بجانب دول الخليج.».