عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 11:57 صباحا
نساء من أعضاء مجلس النواب الأميركي في الكابيتول هيل في 5 فبراير 2019.(فرانس برس)

بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر رقما قياسيا، حسبما أعلن مركز النساء الأميركيات والسياسة، وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز، ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز أن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية العام 2018، عندما بلغ 234 سيدة، والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس العام 2018 والعام 2018 جرى انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري، ونانسي بيلوسي الرئيس الحالية الديمقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب. وترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية العام 2018 عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.

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