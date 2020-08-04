الجيش الهندي في حالة تأهب بكشمير عشية ذكرى إنهاء الحكم الذاتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 04:07 مساء
دوريات مراقبة للجيش الهندي في سريناجار. (فرانس برس)

جاب جنود هنود الشوارع ونظموا دوريات مراقبة من فوق أسطح المباني في سريناجار، أكبر مدن كشمير، عشية الذكرى الأولى لإنهاء الحكم الذاتي للمنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة، وفي وقت متأخر من يوم الإثنين فرضت السلطات حظر التجول في سريناجار حتى يوم الأربعاء بناءً على أمر حكومي بعد تقارير أمنية عن احتجاجات عنيفة محتملة.

وفي الخامس من أغسطس الماضي أنهت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الامتيازات الخاصة التي كانت تتمتع بها ولاية جامو وكشمير، مما أثار الغضب في المنطقة وفي باكستان المجاورة، وأنهت الحكومة الهندية أيضًا وضع جامو وكشمير كولاية وذلك بإنشائها منطقتين تسيطر عليهما الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى فصل منطقة لاداخ ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يهيمن عليها البوذيون.

وكانت جامو وكشمير الولاية الهندية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة في الدولة التي يغلب على سكانها الهندوس، وخاضت الهند وباكستان اثنتين من ثلاث حروب بينهما بسبب كشمير وصارت المنطقة المتنازع عليها، التي تقع في جبال الهيمالايا بؤرة نزاع ساخن من جديد بين الدولتين النوويتين في العام الماضي.

وقال حاكم منطقة سريناجار في أمر عام إن الشرطة تلقت معلومات أفادت بأن الجماعات الانفصالية، ومن بينها الجماعات المدعومة من باكستان، تعتزم تنظيم «يوم أسود» غدًا الأربعاء وإن هناك خطرًا على الأرواح والممتلكات.

وقالت حكومة مودي إن الخطوة التي اتخذتها في أغسطس الماضي كانت ضرورية لتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التكامل على الوجه الأمثل بينها وبين باقي أجزاء الهند.

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