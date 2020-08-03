حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأميركية مع كورونا «أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث»

حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو. (الإنترنت)

انتقد حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو الحكومة وولايات أخرى الإثنين لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس «كورونا» بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.

وقال كومو إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليًا مثل تكساس وفلوريدا اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء، مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية، بحسب «رويترز».

وقال كومو معلقًا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة «كان هذا أسوأ خطأ لحكومة (أميركية) في التاريخ الحديث.. إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ». وأضاف كومو إن عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات الولاية يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ مارس.