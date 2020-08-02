مركبة «سبايس إكس» المأهولة تهبط في خليج المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 09:17 مساء
مركبة «كرو دراغون» الفضائية في 21 مايو 2020 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا (أ ف ب)

هبط رائدا فضاء أميركيان من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك، الأحد، في مركبة «سبايس إكس» متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء: «نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبايس إكس».  وهبطت «كرو دراغون» قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا كما كان مقررا في الساعة 2.48 «6.48 مساء ت غ»، وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض بسلام.

وقد أسهمت أربع مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي سيتم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة «سبايس إكس»، وفق «فرانس برس».

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