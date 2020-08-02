الخارجية الأميركية ترد على اعتقال إيران لـ«شارمهد»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الخارجية الأميركية طهران إلى احترام «المعايير القانونية الدولية»، بعد إعلانها توقيف زعيم «مجموعة إرهابية» متهم بإدارة «عمليات مسلحة وتخريبية» ضد إيران من الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان بثه التلفزيون الإيراني أمس السبت توقيف زعيم «مجموعة إرهابية» مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز (جنوب) في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها، وفق وكالة «فرانس برس».\

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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن جمشيد شارمهد زعيم «مجموعة توندار الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة» قوات الأمن الإيرانية. وانتقدت بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد و«دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عددا من الأعمال الإرهابية داخل البلاد». وقالت في بيان إن «الكيان الأميركي يتحمل مسؤولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيراني ويريقون دماء مواطنينا».

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد». وأضاف أن «النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة». وتابع الناطق باسم الخارجية الأميركية «نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية». ولم يوضح البيان تاريخ أو مكان توقيف جمشيد شارمهد زعيم «جمعية مملكة إيران» المعروفة أيضا باسم «مجموعة توندار» التي تسعى إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية.