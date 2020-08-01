روسيا تستأنف رحلات الطيران مع أول مدينة أوروبية منتصف أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 05:57 مساء

قالت روسيا، السبت، إنها ستسمح باستئناف رحلات الطيران إلى جنيف اعتبارا من 15 أغسطس، ليصبح ذلك أول خط طيران يعاد فتحه بين روسيا ومدينة أوروبية منذ تعليق كل الرحلات المنتظمة في مارس، بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وأرسلت روسيا رحلات لإعادة مواطنيها خلال فترة العزل العام لمكافحة «كورونا». وسمحت باستئناف رحلات دولية منتظمة أخرى يوم السبت، بدءا ببريطانيا وتركيا وتنزانيا، حسب «رويترز».

وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء، التي ترأس مركز مكافحة فيروس «كورونا» التابع للحكومة، إن رحلات الطيران بين موسكو وجنيف ستكون أسبوعية في بداية الأمر.

وأعلنت روسيا إعادة فتح حدودها جزئيا في يونيو للسماح للناس بالسفر إلى الخارج لدواعي العمل أو الدراسة أو العلاج أو رعاية الأقارب.

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