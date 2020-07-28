تركيا تعلق عمليات التنقيب في شرق المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده علقت عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وأوضح كالين أن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات، حسب حديثه في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، نقلتها وكالة الأنباء «رويترز».

اقرأ أيضا: «ميد إيست» يغذي سباق التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الليبي

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وردت أثينا على أنقرة بتحذيرات مماثلة، قائلة إنها «ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن حقوقها في المياه الاقتصادية».