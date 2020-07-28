«هانا» تقتل شخصين بعد عبورها إلى المكسيك

انزلاق أرضي في قناة توبو شيكو في المكسيك، 27 يوليو 2020، (ا ف ب)

قتل شخصان واعتبر أربعة في عداد المفقودين في المكسيك مع عبور العاصفة هانا التي تسببت بفيضانات في شمال شرق البلاد، كما أعلن الدفاع المدني.

والقتيلان هم امرأة وابنتها جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة على متن شاحنة صغيرة، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الصحافة المكسيكية.

وسجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضا في الولاية نفسها، التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

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ولا يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ موقتة بعد عبور هانا، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي خلال العام 2020.

وبعدما عبر تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح عاتية، تراجع الإعصار هانا إلى عاصفة استوائية، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.