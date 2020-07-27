مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 08:56 مساء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز «سو-27» تابعة لها اعترضت طائرة استطلاع أميركية فوق مياه البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان:«رصدت وسائل المراقبة الروسية للمجال الجوي، يوم 27 يوليو، فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود الدولة الروسية. ومن أجل اعتراض الهدف أقلع مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للدائرة العسكرية الجنوبية»، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف البيان: «اقترب طاقم المقاتلة الروسية من الجسم الطائر بمسافة آمنة وحدد أنه طائرة استطلاع أمريكية من نوع P-8A بوسيدون».

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة أجبرت الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها وعادت بعد ذلك إلى قاعدة مرابطتها، مشددة على أن "كل تحليق مقاتلة سو-27 الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم السماح بحدوث أي خرق لحدود الدولة الروسية".

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»