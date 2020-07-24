جمهوريون بتكساس قد يطيحون بترامب في انتخابات الرئاسة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء توجهه من البيت الأبيض إلى موكبه للتوجه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، 19 يوليو 2020. (أ ف ب)

ندمت المحامية من ولاية تكساس الأميركية مونيكا هافت على انتخابها دونالد ترامب مباشرة بعد فوزه بالرئاسة الأميركية، وهي تؤكد قبل نحو مئة يوم من استحقاق نوفمبر، أنها لن تكرر خطأها بل ستختار هذه المرة جو بايدن.

لطالما صوتت مونيكا هافت «51 عاما» للجمهوريين، لكنها هذه المرة مستعدة للتصويت لصالح الديمقراطيين بهدف «طرد ترامب» الذي تعتبره غير أهل لتولي الرئاسة، منتقدة تعاطيه مع الأزمة الصحية.

وقالت في مقابلة أجرتها معها وكالة «فرانس برس» في منتزه بمدينة بلانو المحافظة في منطقة دالاس «لا يسعني حتى تصور ما سيحصل لبلادنا بعد أربع سنوات إضافية» لترامب في السلطة.

وأدى موقفها هذا إلى إقصائها عن صفحات وحسابات بعض معارفها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن اللقاءات العائلية لم تعد تخلو من السجالات.

لكن مونيكا هافت تعول على بعض الأصدقاء والزملاء الذين «سئموا» ترامب وباتوا على غرارها «غير مرتاحين» له، من أجل قلب ولاية تكساس المعروفة بأنها معقل للجمهوريين منذ 1976، إلى المعسكر الديمقراطي الأزرق.

وتقول كلير يانغ الجمهورية البالغة من العمر 43 عاما والمقيمة في قرية بجوار أوستن بوسط تكساس إن «تعامل ترامب مع كوفيد-19 أثار فعلا استياء العديد من الناس الذين كانوا في السابق يمنحونه فرصة».

منافسة محتدمة

والفوز بولاية تكساس التي تعد أكثر من 16 مليون شخص مدرجين على اللوائح الانتخابية، سيبدل الوضع بالنسبة لجو بايدن، فنائب الرئيس السابق يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية ويبدو في صدارة ولايات يمكن أن تبدل مجرى الانتخابات مثل فلوريدا وميشيغن وكارولاينا الشمالية.

وفي تكساس، إحدى أكبر بؤر فيروس «كورونا المستجد» التي سجلت أكثر من 350 ألف إصابة و4348 وفاة، فإن المنافسة محتدمة بين ترامب وبايدن، وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كوينيبياك ونشرت نتائجها الأربعاء أن بايدن يحظى بتأييد 45% من ناخبي تكساس، مقابل 44% للرئيس المنتهية ولايته.

ورأت المستشارة الديمقراطية جاين هاميلتون التي قادت حملة جو بايدن في تكساس خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، أن الوقت حان ليستثمر المرشح الديمقراطي ملايين الدولارات في الولاية الجنوبية، وأوضحت لوكالة «فرانس برس» أن «الوضع الحالي هو سيناريو مثالي في سياق الوباء العالمي، لهزيمة ترامب».

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيوستن براندون روتينغهاوس أن تكساس لا سيما ضواحي مدنها، حيث تتخذ النساء والناخبون المتحدرون من أميركا اللاتينية أهمية متزايدة، ستطرح تحديا لدونالد ترامب، مشيرا إلى «لعبة إقناع» ستشهدها الضواحي.

عمل ينبغي إنجازه

وعبر رئيس الحزب الجمهوري في منطقة تارانت في فورت وورث ريك بارنز عن رأي مماثل، علما أن منطقته البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة تعتبر أساسية لإعادة انتخاب ترامب في نوفمبر.

وقال بارنز إن ثمة «عمل ينبغي إنجازه» لكنه يعول على ناخبي الأرياف المحافظين لقطع الطريق على الديمقراطيين «الاشتراكيين»، مؤكدا أنه «لا يمكن لتكساس أن تسمح لنفسها بهذه المجازفة».

ويرى أنصار ترامب مثل جويل داونز المتقاعد البالغ من العمر 73 عاما أن الديمقراطيين المنشقين العازمين على التصويت لبايدن هم «أقلية ضئيلة».

ويؤكد المهندس السابق لدى حضوره للمشاركة في حفل عشاء جمهوري في منطقة دالاس واضعا قبعة تحمل شعار «ترامب 2020»، أنه لم يلتق «أحدا يعتقد أن ترامب لن يكون رئيسا أفضل» من بايدن، غير أن هذا لا ينفي وجود مثل هؤلاء الجمهوريين، وأوضحت آنا غريفيث «81 عاما» لوكالة «فرانس برس» أنه لا يمكنها دعم ترامب رغم قناعاتها الجمهورية.

وتوضح غريفيث التي تعطي دروسا في الدين متحدثة في حديقتها في كوليفيل قرب دالاس: «هذا الرجل متعالٍ إلى حد أنه لا يستحق أن يكون رئيسا لأي شيء كان، الرب يبغض التعالي».