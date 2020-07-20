مؤسس «فيسبوك» يقر بتواصله مع ترامب وينفي إبرام أي اتفاق سري معه

أكد مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ، الإثنين، أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأميركي بعدما انتقده الأخير لتساهله الواضح مع بعض الرسائل المثيرة للجدل الوجهة لدونالد ترامب.

وقال في حديث لموقع «أكسيوس»، «أنا على علم بهذه الشائعات لكن لتكن الأمور واضحة: ليس هناك أي اتفاق من أي نوع». وأضاف «مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك»، بحسب «فرانس برس».

وأقر بأنه يتحاور «من حين لآخر» مع ترامب، لكنه كان يتحاور أيضًا مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم. ويؤخذ على «فيسبوك» عدم التصدي بما يكفي للمضمون الذي يطرح مشكلة وللتضليل، وقررت عدة شركات كبرى أخيرًا وقف شراء مساحات إعلانية على الموقع منها «ستارباكس» و«أديداس» و«كوكا كولا» و«يونيلفر» و«فورد».

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال»، السبت، أن ديزني التي هي زبون كبير لـ«فيسبوك» قررت الانضمام إلى صفوف المحتجين بـ«خفض إلى حد كبير» لنفقاتها الدعائية على الموقع. وقرر «فيسبوك» في مايو عدم المساس برسائل لترامب قد تثني عن التصويت أو تحرض على العنف بحق مواطنين يتظاهرون ضد العنصرية. وقرر «فيسبوك» في يونيو سحب إعلانات نشرتها حملة ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نازي.

وأعلن مدير «فيسبوك»، الإثنين، أنه لم يحظَ بمعاملة خاصة من قبل الإدارة الحالية حتى أن الوكالة الأميركية لحماية المستهلكين أرغمته في 2019 على دفع غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للإخفاق في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع.

كما فتحت عدة وكالات حكومية تحقيقات بحق «فيسبوك» بتهمة المساس بحق المنافسة، وقد يتعرض على غرار عمالقة الإنترنت لمرسوم يعيد النظر في قانون يضمن للمنصات الرقمية حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بالمضمون الذي ينشره طرف آخر.