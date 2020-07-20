أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»

عينات في مختبر طبي في ميريلاند في 20 مارس 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

أظهرت نتائج أولية لاختبارات أجريت على دواء سمي «إس إن جي 001» أن هذا الدواء الذي تصنّعه شركة «سينايرجن» البريطانية يحدّ بنسبة 79% من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد شكلاً حاداً.



ويقوم هذا العلاج الذي يؤخذ بالتنشّق على بروتين «انترفيرون بيتا» الطبيعي الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس، حسب وكالة «فرانس برس». وبيّنت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثمبتون على 100 مريض ومريض أن أولئك الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء معرّضون بنسبة 79% أقل من الآخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، لأشكال حادة من المرض، أي تلك المميتة أو التي تستلزم وضع جهاز تنفّس صناعي للمريض.



كذلك تبيّن أن المرضى الذين عولجوا بدواء «إس إن جي 001» لديهم فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي. وتوفي ثلاثة من المرضى (6%) الذي حصلوا على علاج وهمي، بينما لم تسجّل أية حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء «إس إن إن جي 001».

واعتبر المدير العام لشركة «سينايرجن»، ريتشارد مارسدن، أن هذه النتائج يمكن أن تشكّل «تقدماً مهماً». وقد تكون هذه الخلاصات تقدماً كبيراً في طريقة علاج فيروس «كورونا»، رغم أن الدراسة أجريت على عيّنة محدودة نسبياً ولم تتولّ تقويمها لجنة تدقيق.

أما مدير هذه الدراسة أستاذ الطب التنفسيّ في جامعة ساوثمبتون البروفسور توم ويلكينسون فقال في بيان «هذه النتائج تؤكد اقتناعنا بأن ثمة إمكانات كامنة كبيرة لبروتين انترفيرون بيتا كعلاج بالتنشّق لإحياء المقاومة المناعية للرئتين، من خلال تحسين الحماية، وتسريع التعافي وصدّ تأثيرات فيروس سارس-كوف-2».

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الشريك المؤسس للشركة البروفسور ستيفن هولغيت شدّد على أن هذا العلاج «يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحوّل فيه أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، كالإنفلونزا وفيروس (في آر إس) كما يمكن أن يحدث في الشتاء في حال عاود كوفيد-19 الظهور».

وإلى الآن، ثمة دواء واحد أثبت أنه قادر على إنقاذ مرضى كوفيد-19 هو دواء «ديكساميتازون». كذلك ثمة علاج آخر مضاد للفيروسات هو «رمديسيفير» يتيح تقليص فترة البقاء في المستشفى، لكنه لا يحدّ من الوفيات.