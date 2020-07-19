جونسون: بريطانيا لن تحتاج لإجراءات غلق عام مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 09:53 مساء

 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إنه من غير الضروري إعادة فرض إجراءات العزل الصحي العام في بلاده.

وأشار في حديثه مع جريدة «تليغراف» إلى أن اللجوء إلى مثل هذه التدابير يكون في ظروف قاهرة جدًّا، مضيفًا: «لا أعتقد أننا سنكون في وضع مماثل»، وفق «فرانس برس».

وأشاد جونسون بتعامل سلطات بلاده مع الجائحة قائلاً: «إن عديد الأمور سارت بشكل جيد جدًّا».

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تفاؤله بأن المملكة المتحدة ستعود إلى الوضع العادي لما قبل الجائحة بحلول أعياد عيد الميلاد، غير أنه أكد الاستمرار في منح المسؤولين المحليين سلطة فرض تدابير عزل محدودة جغرافيًّا، وإغلاق القطاعات التي تحتاج إلى ذلك «بعد تقديم الأدلة اللازمة التي تدعم هذه الإجراءات».

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