الرئيس الفرنسي يدافع عن وزير متهم بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 07:45 مساء
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين. (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ألا يتحول وزير الداخلية الجديد جيرالد دارمانين إلى «ضحية حكم في الشوارع»، بعد الاحتجاجات على تعيينه، لأنه يخضع للتحقيق في اتهام بالاغتصاب.

ونفى دارمانين الادعاء بأنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس في العام 2009 عندما طلبت مساعدته في مسح سجلها الجنائي، ورفض القاضي القضية ضده بعد إسقاط تحقيق أولي في الادعاء، وفق «رويترز».

وقال مصدر قضائي الشهر الماضي إن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتح التحقيق، على الرغم من عدم العثور على أدلة جديدة. وخرجت مئات النساء إلى شوارع باريس الأسبوع الماضي للاحتجاج على ترقية دارمانين من وزير الميزانية في تعديل حكومي، قائلات إنه لا ينبغي السماح له بتولي منصب رفيع، وطالبن باستقالته. وعندما سئل عن الوزير في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، قال ماكرون إنه اجتمع معه لمناقشة الادعاء.

وقال ماكرون: «إذا اتهم شخص ما، ولم يحاكم، يصبح بطريقة ما ضحية حكم في الشوارع أو على الشبكات الاجتماعية،  ديمقراطيتنا تغير طبيعتها وتصبح ديمقراطية رأي». وأضاف: «بالنسبة لفرنسا، أريد أفضل ما في بلادنا، ولا أريد أسوأ ما في المجتمع الأنجلو ساكسوني».

سيقرر قاضي التحقيق الآن ما إذا كانت هناك قضية تستحق فتح تحقيق رسمي فيها في الادعاء ضد دارمانين، الذي يبلغ من العمر 37 عاما.

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