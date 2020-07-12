تظاهرة في روسيا وهتافات ضد بوتين احتجاجا على توقيف حاكم منطقة متهم بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 10:55 صباحا
حاكم منطقة خاباروفسك، سيرغي فورغال خلال جلسة في محكمة موسكو، 10 يوليو 2020 (فرانس برس)

تظاهر مئات الأشخاص، الأحد، لليوم الثاني على التوالي في خاباروفسك في أقصى شرق روسيا دعما لحاكم المنطقة الذي اتهم بالقتل، بينما شهد التظاهرات هتافات ضد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

وأوقف سيرغي فورغال (50 عاما) الخميس الماضي ووضع في الحبس الاحتياطي حتى سبتمبر المقبل. ويشتبه بأنه نظم قتل عدد من رجال الأعمال قبل 15 عاما، وهي اتهامات ينفي صحتها، وفق وكالة «فرانس برس».

نحو 2000 متظاهر
وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن مئات الأشخاص تظاهروا اليوم الأحد في وسط مدينة خاباروفسك وتوجهوا إلى مقر إدارة المنطقة. وقدّر الفرع المحلي لحركة المعارض أليكسي نافالني عدد المتظاهرين بحوالى ألفي شخص.

ورأت الناطقة باسم الحاكم ناديجدا تومتشينكو في تصريحات نقلتها الوكالة أن هذه التقديرات «استفزاز لتشويه صورة تحرك الدعم أمس».

وتفيد تقديرات أن ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص تظاهروا في خاباروفسك السبت دعما لفورغال، في واحد من أكبر التجمعات الاحتجاجية التي تنظم في المنطقة. وردد المحتجون هتافات ضد الرئيس فلاديمير بوتين خصوصا.

شعارات استفزازية
ورفضت إدارة المنطقة اليوم هذه «الشعارات الاستفزازية». وقالت في رسالة على حسابها على انستغرام: «اعتمدوا على حسكم السليم ونذكركم بأن التجمعات محظورة حاليا».

وفورغال طبيب سابق ورجل أعمال ونائب في البرلمان الروسي، وانتخب في 2018 حاكما لمنطقة خاباروفسك بنحو 70 % من الأصوات، وهو ما لم يكن متوقعا، بعدما فاز على حزب بوتين «روسيا الموحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا
ليبيا
تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
البطالة.. أيادٍ عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في «الأعمال الحرة»
ليبيا
البعثة الأممية تدين الاشتباكات في جنزور وتدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات ...
ليبيا
بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط