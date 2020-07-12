تظاهرة في روسيا وهتافات ضد بوتين احتجاجا على توقيف حاكم منطقة متهم بالقتل

حاكم منطقة خاباروفسك، سيرغي فورغال خلال جلسة في محكمة موسكو، 10 يوليو 2020 (فرانس برس)