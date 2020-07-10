واشنطن توافق على بيع طوكيو أكثر من 100 طائرة مقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 05:22 مساء
طائرة مقاتلة من طراز «F-35A» تابعة لقوات الدفاع الجوي الياباني.(أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها وافقت على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز «إف-35»، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 23.11 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة «إف-35 إيه»، النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعددة المهام والمزودة بالقدرة على التخفي، و42 طائرة «إف-35 بي»، وهي نسخة مخصصة لحاملات الطائرات كونها مزودة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرج قصير والهبوط عموديا.

وأضاف البيان أن الوزارة قررت الموافقة على هذه الصفقة التي «ستعزز أمن حليف كبير» في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وشددت الوزارة في بيانها على أنه «من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية مساعدة اليابان على أن تطور وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعالة».

وفي مواجهة عملية التحديث السريعة التي تجريها الصين لجيشها قررت اليابان أن تشتري خلال العقد المقبل ما مجموعه 105 مقاتلات من طراز «إف-35 إيه»، بالإضافة إلى 42 مقاتلة من طراز «إف-35 بي».

وكانت الحكومة اليابانية وافقت في أواخر العام 2018 على خطة دفاعية مدتها خمس سنوات تلحظ خصوصا انضمام حاملتي طائرات إلى الترسانة العسكرية للبلاد، في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ووصلت قيمة موازنة الدفاع اليابانية للسنة المالية 2020-2021 إلى 50.3 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي تم رصده خصوصا لتمويل شراء هذه المقاتلات الشبح.

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