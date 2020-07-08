بومبيو: الصين قامت بتصرف «عدائي لا يصدق» في الاشتباك الأخير مع الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 07:47 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارته في واشنطن، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، الصين بالإقدام على «تصرف عدائي لا يصدق» خلال مواجهة وقعت أخيرًا مع الهند، بشأن قطاع متنازع عليه على الحدود بين الجارتين المسلحتين نوويًّا.

وقال في مؤتمر صحفي بالخارجية الأميركية: «الصينيون أتوا فعلًا عدائيًّا لا يصدق»، في إشارة إلى الاشتباك الذي وقع الشهر الماضي في وادي جالوان، مضيفًا: «الهنود بذلوا أقصى ما في وسعهم للرد على ذلك»، بحسب «فرانس برس».

وأسفرت اشتباكات بالأيدي والقضبان الحديدية والهراوات على الحدود بين الصين والهند عن مقتل نحو 20 جنديًّا هنديًّا، بينما لم تؤكد الصين تكبدها أية خسائر.

وتعكس تصريحات بومبيو التوتر العميق بين واشنطن وبكين، اللتين تختلفان بشأن التعامل مع تفشي جائحة فيروس «كورونا» والإجراءات التي اتخذتها الصين في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، ونزاع تجاري مستمر منذ عامين بين الصين والولايات المتحدة.

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